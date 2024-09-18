СМИ: Подозреваемый в покушении на Трампа останавливался в казармах ВСУ
18 сентября 202403:02
Райан Уэсли Раут — подозреваемый в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа был «по сути бездомным», сообщает Time.
По данным издания, когда злоумышленник посещал Киев, то часто останавливался в казармах украинских военных частей.
Отмечается, что 58-летний Раут часто появлялся в центре Киева.
Ранее Рут грозил убить президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru