СМИ: Подозреваемый в покушении на Трампа останавливался в казармах ВСУ

Райан Уэсли Раут — подозреваемый в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа был «по сути бездомным», сообщает Time.

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По данным издания, когда злоумышленник посещал Киев, то часто останавливался в казармах украинских военных частей.

Отмечается, что 58-летний Раут часто появлялся в центре Киева.

Ранее Рут грозил убить президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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