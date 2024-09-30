Трамп проведет митинг на месте первого покушения

«Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле», – указал Трамп. Он отметил, что намерен пригласить на мероприятие врачей, которые оказали ему помощь после ранения в результате покушения. Митинг пройдет 5 октября.

Ранее Трамп, на чью жизнь покушались два раза, сообщил, что беспокоится за жизни членов своей семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

