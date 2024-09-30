Трамп проведет митинг на месте первого покушения

Бывший американский лидер Дональд Трамп планирует провести новый предвыборный митинг в Батлера в Пенсильвании, в котором 13 июля на него было совершено покушение, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление кандидата в президенты.

Трамп сообщил, что не доверяет расследованию покушения на него

«Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле», – указал Трамп. Он отметил, что намерен пригласить на мероприятие врачей, которые оказали ему помощь после ранения в результате покушения. Митинг пройдет 5 октября.

Ранее Трамп, на чью жизнь покушались два раза, сообщил, что беспокоится за жизни членов своей семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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