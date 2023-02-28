Воздушную тревогу объявили в половине областей Украины

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в десяти областях Украины начиная с 18:36 мск 28 февраля.

В Крыму в эфире радиостанций прозвучало обращение главы украинской разведки

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее в МЧС заявили, что в эфире ряда радиостанций в некоторых регионах России прозвучала информация о якобы возможной угрозе ракетного удара, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:РакетаСпецоперацияУкраина
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