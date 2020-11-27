ВОЗ заявила о заинтересованности в российской вакцине «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о своей заинтересованности в российской разработке против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы организации Марианджела Симао.
Уточняется, что организация рассматривает возможность внесения российской вакцины в список рекомендуемых. Симао добавил, что решение может быть принято по итогам производственной практики.
Вакцина «Спутник V» стала первой в России и мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Сейчас вакцина проходит стадию пострегистрационных испытаний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Футболист сборной России заразился коронавирусом
- СМИ сообщили подробности убийства иранского физика-ядерщика
- Врачей Марадоны заподозрили в халатности, пишут СМИ
- В России предлагают запретить посуточную аренду квартир
- МИД РФ назвал провокацией вторжение эсминца США в российские воды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru