ВОЗ заявила о заинтересованности в российской вакцине «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о своей заинтересованности в российской разработке против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы организации Марианджела Симао.

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Уточняется, что организация рассматривает возможность внесения российской вакцины в список рекомендуемых. Симао добавил, что решение может быть принято по итогам производственной практики.

Вакцина «Спутник V» стала первой в России и мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Сейчас вакцина проходит стадию пострегистрационных испытаний.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗ
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