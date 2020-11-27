ВОЗ заявила о заинтересованности в российской вакцине «Спутник V»

Уточняется, что организация рассматривает возможность внесения российской вакцины в список рекомендуемых. Симао добавил, что решение может быть принято по итогам производственной практики.



Вакцина «Спутник V» стала первой в России и мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Сейчас вакцина проходит стадию пострегистрационных испытаний.

