В ВОЗ назвали условие для остановки пандемии коронавируса

Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О’Брайен заявил о необходимости вакцинации 60-70% населения мира для завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

О’Брайен пояснил, что такое количество людей должны быть либо привиты, либо иметь иммунитет против инфекции. Эксперт подчеркнул важность обеспечения вакциной не только защиты в целях профилактики, но предотвращение передачи инфекции.

На текущей неделе количество заразившихся COVID-19 во всем мире за неделю увеличилось более чем на 4 млн. По данным ВОЗ, это максимальный показатель с начала пандемии.

