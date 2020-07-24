ВОЗ заявила о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, по данным организации, за минувшие сутки официально зарегистрировали 284 тысяч новых случаев заражений. Число летальных исходов за последние 24 часа увеличилось на 9,7 тысяч.

Напомним, ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта. В мире общее число зараженных превышает 15 млн.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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