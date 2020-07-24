ВОЗ заявила о рекордном суточном приросте зараженных коронавирусом

Так, по данным организации, за минувшие сутки официально зарегистрировали 284 тысяч новых случаев заражений. Число летальных исходов за последние 24 часа увеличилось на 9,7 тысяч.

Напомним, ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта. В мире общее число зараженных превышает 15 млн.

