ВОЗ заявила о растущей угрозе кори в мире

Отмечается, что охват вакцинацией против кори неуклонно снижался с начала пандемии коронавируса. ВОЗ уточняет, что 25 миллионов детей пропустили свою первую дозу и еще 14,7 миллиона детей пропустили вторую дозу.

Так, ВОЗ считает, что сокращение охвата вакцинацией, ослабление эпиднадзора за корью и продолжающиеся перерывы и задержки в мероприятиях по иммунизации из-за COVID-19, а также постоянные крупные вспышки в 2022 году означают, что корь представляет собой «непосредственную угрозу в каждом регионе мира».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что специалисты выявили за январь-май 2022 года 14 случаев заболевания корью в России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

