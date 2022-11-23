ВОЗ заявила о растущей угрозе кори в мире
Число детей, пропустивших дозу вакцины против кори в 2021 году, достигло 40 миллионов. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) на сайте организации.
Отмечается, что охват вакцинацией против кори неуклонно снижался с начала пандемии коронавируса. ВОЗ уточняет, что 25 миллионов детей пропустили свою первую дозу и еще 14,7 миллиона детей пропустили вторую дозу.
Так, ВОЗ считает, что сокращение охвата вакцинацией, ослабление эпиднадзора за корью и продолжающиеся перерывы и задержки в мероприятиях по иммунизации из-за COVID-19, а также постоянные крупные вспышки в 2022 году означают, что корь представляет собой «непосредственную угрозу в каждом регионе мира».
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что специалисты выявили за январь-май 2022 года 14 случаев заболевания корью в России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- ВОЗ заявила о растущей угрозе кори в мире
- Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ
- Испанцы обыграли костариканцев на Чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 7:0
- В Пентагоне рассказали об оружии для Украины
- Лавров: резолюцию Европарламента должны комментировать медики
- СМИ: хакеры совершили атаку на сайт Европарламента
- СМИ: депутат Госдумы назвал Армению – незаконным государством
- Белый дом: Байден поручил выделить Украине $400 млн
- В Москве завершился кинофестиваль «Кино без барьеров»
- Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за отключения света
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru