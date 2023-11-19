СМИ: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по паузе в боях

Соединенные Штаты, Израиль и ХАМАС близки к соглашению паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщает Washington Post.

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Речь идет о пятидневной паузе. Это может произойти в ближайшие дни. Соглашение предусматривает прекращение всех боевых операций сторонами конфликта и освобождение как минимум 50 заложников. Вести мониторинг соблюдения паузы будут с воздуха.

Ранее стало известно, что Нетаньяху отказался от сделки по заложникам, согласованной США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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