ВОЗ заявила о новом суточном рекорде по числу заражений COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом суточном рекорде по количеству заражений коронавирусом. По данным организации, за минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 628 тысяч человек, передает РИА Новости.

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Таким образом, общее число зарегистрированных заражений в мире составило 52,4 млн. Также, по данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире умерли 9,6 тыс. пациентов с COVID-19, увеличив общее число летальных исходов до 1,29 млн.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила об опасности заражения коронавирусом от норок. По ее словам, разрабатываемые вакцины в таком случае могут не работать из-за мутации вируса.

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ФОТО: pixabay.com
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