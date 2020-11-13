ВОЗ заявила о новом суточном рекорде по числу заражений COVID-19

Таким образом, общее число зарегистрированных заражений в мире составило 52,4 млн. Также, по данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире умерли 9,6 тыс. пациентов с COVID-19, увеличив общее число летальных исходов до 1,29 млн.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила об опасности заражения коронавирусом от норок. По ее словам, разрабатываемые вакцины в таком случае могут не работать из-за мутации вируса.



