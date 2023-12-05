ВОЗ заявила о катастрофическом ухудшении ситуации в секторе Газа

По словам представителя ЮНИСЕФ, то, что формально называется «зоной безопасности» сейчас превращается в зону смерти. Дело в том, что в данных локациях в условиях полной антисанитарии сосредоточена основная масса беженцев из северных районов сектора Газа.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», израильская сторона возобновила военную операцию в секторе Газа 1 декабря, временное перемирие продолжалось с 24 ноября.

