ВОЗ заявила о катастрофическом ухудшении ситуации в секторе Газа
Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации в секторе Газа в результате активизации ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южной части палестинского анклава.
По оценке ВОЗ, ситуация становится всё хуже буквально каждый час. Повсеместно идут мощные бомбардировки, констатировал представитель ВОЗ в секторе Ричард Пиперкорн. Со своей стороны, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил о невозможности создания в текущей ситуации каких-либо зон безопасности в анклаве.
По словам представителя ЮНИСЕФ, то, что формально называется «зоной безопасности» сейчас превращается в зону смерти. Дело в том, что в данных локациях в условиях полной антисанитарии сосредоточена основная масса беженцев из северных районов сектора Газа.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», израильская сторона возобновила военную операцию в секторе Газа 1 декабря, временное перемирие продолжалось с 24 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru