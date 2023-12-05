ВОЗ заявила о катастрофическом ухудшении ситуации в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации в секторе Газа в результате активизации ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южной части палестинского анклава.

По оценке ВОЗ, ситуация становится всё хуже буквально каждый час. Повсеместно идут мощные бомбардировки, констатировал представитель ВОЗ в секторе Ричард Пиперкорн. Со своей стороны, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил о невозможности создания в текущей ситуации каких-либо зон безопасности в анклаве.

Нетипичное положение: Заложников в секторе Газа размещают на передовой

По словам представителя ЮНИСЕФ, то, что формально называется «зоной безопасности» сейчас превращается в зону смерти. Дело в том, что в данных локациях в условиях полной антисанитарии сосредоточена основная масса беженцев из северных районов сектора Газа.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», израильская сторона возобновила военную операцию в секторе Газа 1 декабря, временное перемирие продолжалось с 24 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильВОЗСектор Газа

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