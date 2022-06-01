ВОЗ зарегистрировала 70 случаев смерти от оспы обезьян в Африке
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала около 70 случаев смерти от оспы обезьян в Африке с начала текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее 1 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в организацию поступили сведения о более 550 подтверждённых случаях оспы обезьян. Заражения были зафиксированы в 30 странах, которые не являются эндемичными для данного вируса.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru