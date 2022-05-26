Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в РФ есть

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза в Россию оспы обезьян есть, но небольшие. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, главной задачей является сдерживать риск распространение внутри страны.

Уже в 12 странах мира подтвердились случаи заражения. В частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

По данным ВОЗ, коэффициент летальности в результате заражения оспой обезьян составляет от 1 до 10%. Профильных препаратов от заболевания нет, профилактической вакциной может являться прививка от натуральной оспы.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.

