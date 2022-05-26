Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в РФ есть
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза в Россию оспы обезьян есть, но небольшие. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, главной задачей является сдерживать риск распространение внутри страны.
Уже в 12 странах мира подтвердились случаи заражения. В частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.
По данным ВОЗ, коэффициент летальности в результате заражения оспой обезьян составляет от 1 до 10%. Профильных препаратов от заболевания нет, профилактической вакциной может являться прививка от натуральной оспы.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 700 / сут.
Умерли
379 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 455 / сут.
- Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в РФ есть
- Медведев назвал условия Зеленского по перемирию невыполнимыми
- СМИ: В Шереметьево задержан блогер Иисус с наркотиками
- В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
- Пострадавшая при обстреле белгородской Журавлёвки находится в тяжелом состоянии
- Абрамович официально продал «Челси»
- Решетников призвал вернуться к равновесному курсу рубля
- Умер актер Рэй Лиотта
- Путин назвал причину мирового продовольственного кризиса
- СМИ: переименованный McDonald's откроется в Москве 12 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru