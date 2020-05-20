ВОЗ: Зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 в мире за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что за сутки в мире зафиксировано рекордное количество случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК.
Так, за минувшие сутки в мире было зарегистрировано 106 тысяч новых случаев заражения. По данным ВОЗ, это самый большой прирост с начала вспышки инфекции.
Глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус отметил, что 2/3 от этого числа приходится на 4 страны, в частности, США (20 289), Бразилия (16 517), Россия (9263) и Индия (6147). Он также подчеркнул, что в организации обеспокоены ростом случаев заражений коронавирусом в странах с низким уровнем дохода граждан.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже более 4,6 млн человек, из которых 324 тыс. скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru