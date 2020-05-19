ВОЗ пообещала ответить на ультиматум Трампа
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о намерении ответить на письмо Дональда Трампа, которое касается вопросов финансирования организации. Как пишет ТАСС, об этом рассказал официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб. По её словам, она видела это письмо, однако пока у неё нет какой-либо реакции на послание президента США.
«Мы очень заняты с завершением повестки дня проходящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения», — подчеркнула Шаиб.
Она добавила, что реакция со стороны организации последует позже во вторник. Об этом официальный представитель ВОЗ заявила на брифинге в Женеве.
Напомним, Дональд Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу. Соответствующая телеграмма также была опубликована на странице американского президента в Twitter.
В ней отмечается, что администрация президента Соединенных Штатов провела расследование мер реагирования ВОЗ на ситуацию с COVID-19. И, по словам главы Белого дома, эта проверка подтвердила многие серьёзные опасения, которые он поднимал последний месяц, отмечает телеканал 360.
При этом, президент США требует от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая». А в том случае, если организация в течение 30 дней не осуществит значительных улучшений, Трамп намерен сделать временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотреть членство в организации»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru