ВОЗ зафиксировала более 3,5 миллионов смертей от COVID-19 в мире
Число смертей от последствий заражения COVID-19 в мире достигло 3,5 миллионов, за прошедшие сутки число летальных исходов составило 12 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передает, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 168 миллионов. При этом заразившихся за минувшие сутки стало больше на 545 102, число смертей увеличилось на 12 406. Накануне эти показатели были ниже.
ВОЗ собирает статистику, которую контролируют органы власти различных стран, и включает только подтвержденные сведения. Отмечается, что более 38% заразившихся находятся в Юго-Восточной Азии и Индии (208 644), на втором месте расположена Северная и Южная Америка (205 660). В Европе зафиксировано 70 197 случаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru