Миронов призвал «Газпром» спуститься «с небоскребов на землю»

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

Джо Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве 16 июня

«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

Сергей Миронов: «Откровенно говоря, я не жду прорывных решений от этой встречи. Конечно, любой диалог лучше, чем молчание. На встрече, скорее, состоится обмен мнениями, чем приход к какому-либо единому мнению. Ну и как можно приходить к единому мнению, с теми, кто открыто называет нашу страну «главной угрозой»?», - отметил Сергей Миронов. 

2

Госдума летом рассмотрит закон о ежемесячной выплате россиянам в размере 10 тысяч рублей

Суть инициативы состоит в том, что регулярные выплаты будут получать все граждане России.

Сергей Миронов: «Этот законопроект мы действительно планируем внести. Он воплощает концепцию справедливого базового дохода, которую на днях презентовала наша партия «Справедливая Россия - За правду». Мы предлагаем на первом этапе программы выплачивать по 10 тысяч рублей семьям с детьми, а впоследствии распространить выплаты на всех граждан нашей страны », - предложил собеседник агентства. 

3

Кабмин предложил ввести вакцину от COVID-19 в календарь прививок

В этом случае она будет ставиться бесплатно для населения за счет средств субъектов страны. 


Сергей Миронов: «Наша фракция «Справедливая Россия» внимательно изучит законопроект правительства. Главное, чтобы в нем не было принуждения к вакцинации, которое на днях попытались ввести власти Якутии. К счастью, на волне резонанса этот пробный шар быстро закатили обратно», - сказал депутат. 

4

«Газпром» планирует построить в Санкт-Петербурге небоскреб «Лахта-центр 2»

Небоскреб будет располагаться на побережье Финского залива. По высоте здание спиралевидной формы превзойдет «Лахта-центр» более чем на 200 м. Его высота составит 703 м. Новый небоскреб должен стать вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа. 

Сергей Миронов: «Наша страна газифицирована лишь на 70%, но такое ощущение, что у «Газпрома» со всеми важными делами покончено. Можно строить для души за бешеные деньги! Первый «Лахта-центр» обошелся в 155 млрд рублей, второй, видимо, будет намного дороже. Господам из «Газпрома», с моей точки зрения, нужно спуститься с небоскребов на землю и заниматься насущными для страны проблемами», - предложил он. 

5

Мишустин поручил нормировать расходы на ЖКХ

Премьер-министр правительства Михаил Мишустин дал поручение ведомствам проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату данных услуг. Стандарт нужно установить до 1 июля 2021 года. Доля оплаты коммунальных услуг должны быть установлена, исходя из совокупного дохода семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов. 


Сергей Миронов: «Наше предложение на этот счет давно проработано. Мы напомнили о нем премьер-министру. Мы считаем, что доля расходов на услуги ЖКХ не должна превышать 15% от совокупного дохода семьи. Сейчас эта верхняя планка установлена в 22%», - отметил депутат. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Сергей Миронов // НСН
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