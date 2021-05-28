Миронов призвал «Газпром» спуститься «с небоскребов на землю»
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Джо Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве 16 июня
«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Сергей Миронов: «Откровенно говоря, я не жду прорывных решений от этой встречи. Конечно, любой диалог лучше, чем молчание. На встрече, скорее, состоится обмен мнениями, чем приход к какому-либо единому мнению. Ну и как можно приходить к единому мнению, с теми, кто открыто называет нашу страну «главной угрозой»?», - отметил Сергей Миронов.
Госдума летом рассмотрит закон о ежемесячной выплате россиянам в размере 10 тысяч рублей
Суть инициативы состоит в том, что регулярные выплаты будут получать все граждане России.
Сергей Миронов: «Этот законопроект мы действительно планируем внести. Он воплощает концепцию справедливого базового дохода, которую на днях презентовала наша партия «Справедливая Россия - За правду». Мы предлагаем на первом этапе программы выплачивать по 10 тысяч рублей семьям с детьми, а впоследствии распространить выплаты на всех граждан нашей страны », - предложил собеседник агентства.
Кабмин предложил ввести вакцину от COVID-19 в календарь прививок
В этом случае она будет ставиться бесплатно для населения за счет средств субъектов страны.
Сергей Миронов: «Наша фракция «Справедливая Россия» внимательно изучит законопроект правительства. Главное, чтобы в нем не было принуждения к вакцинации, которое на днях попытались ввести власти Якутии. К счастью, на волне резонанса этот пробный шар быстро закатили обратно», - сказал депутат.
«Газпром» планирует построить в Санкт-Петербурге небоскреб «Лахта-центр 2»
Небоскреб будет располагаться на побережье Финского залива. По высоте здание спиралевидной формы превзойдет «Лахта-центр» более чем на 200 м. Его высота составит 703 м. Новый небоскреб должен стать вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа.
Сергей Миронов: «Наша страна газифицирована лишь на 70%, но такое ощущение, что у «Газпрома» со всеми важными делами покончено. Можно строить для души за бешеные деньги! Первый «Лахта-центр» обошелся в 155 млрд рублей, второй, видимо, будет намного дороже. Господам из «Газпрома», с моей точки зрения, нужно спуститься с небоскребов на землю и заниматься насущными для страны проблемами», - предложил он.
Мишустин поручил нормировать расходы на ЖКХ
Премьер-министр правительства Михаил Мишустин дал поручение ведомствам проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату данных услуг. Стандарт нужно установить до 1 июля 2021 года. Доля оплаты коммунальных услуг должны быть установлена, исходя из совокупного дохода семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов.
Сергей Миронов: «Наше предложение на этот счет давно проработано. Мы напомнили о нем премьер-министру. Мы считаем, что доля расходов на услуги ЖКХ не должна превышать 15% от совокупного дохода семьи. Сейчас эта верхняя планка установлена в 22%», - отметил депутат.
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