Миронов призвал «Газпром» спуститься «с небоскребов на землю»

Сергей Миронов: «Наша страна газифицирована лишь на 70%, но такое ощущение, что у «Газпрома» со всеми важными делами покончено. Можно строить для души за бешеные деньги! Первый «Лахта-центр» обошелся в 155 млрд рублей, второй, видимо, будет намного дороже. Господам из «Газпрома», с моей точки зрения, нужно спуститься с небоскребов на землю и заниматься насущными для страны проблемами», - предложил он.

