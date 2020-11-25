ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19 в мире
Количество заразившихся COVID-19 во всем мире за неделю увеличилось более чем на 4 млн, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
В период с 16 по 22 ноября более 67 тысяч пациентов скончались от последствий заражения, этот показатель также является антирекордом. Однако, по данным ВОЗ, пандемия неравномерно распространяется в мире.
Так, в Европейском регионе и в Юго-Восточной Азии темпы заболеваемости снижаются, а в Северной и Южной Америке увеличивается как темп заболеваемости, так и прирост летальных исходов.
В Африке число заболевших не такое значительное, как в других частях света, но на этой неделе там зафиксированы самые высокие темпы роста обоих показателей, как смертности, так и заболеваемости (30 и 15 % соответственно).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru