ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19 в мире

В период с 16 по 22 ноября более 67 тысяч пациентов скончались от последствий заражения, этот показатель также является антирекордом. Однако, по данным ВОЗ, пандемия неравномерно распространяется в мире.

Так, в Европейском регионе и в Юго-Восточной Азии темпы заболеваемости снижаются, а в Северной и Южной Америке увеличивается как темп заболеваемости, так и прирост летальных исходов.

В Африке число заболевших не такое значительное, как в других частях света, но на этой неделе там зафиксированы самые высокие темпы роста обоих показателей, как смертности, так и заболеваемости (30 и 15 % соответственно).

