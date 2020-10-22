ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились рекордные 423 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном числе новых случаев заражения в мире за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, за последние 24 часа прирост составил 423 тысячи человек. Общее число зараженных в мире за весь период пандемии превысило 41,1 млн.
Предыдущий рекорд по заражения был зафиксирован 17 октября, тогда за сутки инфицировались 412 тысяч человек.
В России, по данным оперштаба, число случаев COVID-19 за сутки выросло на 15 971, с начала эпидемии число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 1 463 306 человек.
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Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru