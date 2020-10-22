ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились рекордные 423 тыс. человек

Так, за последние 24 часа прирост составил 423 тысячи человек. Общее число зараженных в мире за весь период пандемии превысило 41,1 млн.

Предыдущий рекорд по заражения был зафиксирован 17 октября, тогда за сутки инфицировались 412 тысяч человек.

В России, по данным оперштаба, число случаев COVID-19 за сутки выросло на 15 971, с начала эпидемии число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 1 463 306 человек.

