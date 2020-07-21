ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились более 213 тысяч человек

Количество случаев заражений коронавирусной инфекции за минувшие сутки увеличилось на 213 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

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Таким образом, общее число заразившихся инфекцией, по данным организации, увеличилось до 14,5 млн человек. За минувшие сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч пациентов, после чего общее число летальных исходов превысило 607 тысяч.

Отмечается, что больше всего случаев заражения зафиксировано на американском континенте – 7,7 млн и в Европе – 3,1 млн заразившихся.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта текущего года.

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ФОТО: pixabay.com
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