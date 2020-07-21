ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились более 213 тысяч человек
Количество случаев заражений коронавирусной инфекции за минувшие сутки увеличилось на 213 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Таким образом, общее число заразившихся инфекцией, по данным организации, увеличилось до 14,5 млн человек. За минувшие сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч пациентов, после чего общее число летальных исходов превысило 607 тысяч.
Отмечается, что больше всего случаев заражения зафиксировано на американском континенте – 7,7 млн и в Европе – 3,1 млн заразившихся.
ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта текущего года.
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Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru