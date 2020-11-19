ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от COVID-19 умирает человек
Один пациент с COVID-19 умирает каждые 17 секунд в Европе. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает британская The Guardian.
Отмечается, что пандемия продолжает угрожать национальным системам здравоохранения по всему континенту. По данным организации, в 53 странах, входящих в европейский регион, зарегистрировано более 15,7 миллиона случаев Covid-19, в том числе 4 миллиона только в текущем месяце, и почти 355 тысяч смертей.
«В результате мы видим все больше сигналов, связанных с перегруженностью систем здравоохранения», - сказал он, отметив, что палаты интенсивной терапии во Франции были загружены на 95% в течение последних 10 дней, а в Швейцарии - на 100%.
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