ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от COVID-19 умирает человек

Отмечается, что пандемия продолжает угрожать национальным системам здравоохранения по всему континенту. По данным организации, в 53 странах, входящих в европейский регион, зарегистрировано более 15,7 миллиона случаев Covid-19, в том числе 4 миллиона только в текущем месяце, и почти 355 тысяч смертей.

«В результате мы видим все больше сигналов, связанных с перегруженностью систем здравоохранения», - сказал он, отметив, что палаты интенсивной терапии во Франции были загружены на 95% в течение последних 10 дней, а в Швейцарии - на 100%.

