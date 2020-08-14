ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 286 тысяч человек
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 286 тысяч человек, увеличив общее число до 20,7 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 6 713 человек. Общее число летальных исходов превысило 751 тысячу.
По данным оперштаба, в РФ за последние 24 часа коронавирусом заразились 5065 человек, 114 пациентов с COVID-19 скончались.
Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Производство вакцины будет вестись на заводе АФК "Система" в Зеленограде. Объем выпуска, по данным холдинга, составит около 1,5 млн доз вакцин в год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru