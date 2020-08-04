ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 257 тысяч человек
4 августа 202000:37
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 257 тысяч человек, увеличив общее число до 17,91 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5 810 человек. Общее число летальных исходов превысило 686 тысяч.
Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 9,6 млн, в Европе насчитываются 3,3 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 2,1 млн.
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Заразились
856 тыс.+5 394 / сут.
Умерли
14 207+79 / сут.
Выздоровели
654 тыс.+3 420 / сут.
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3 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru