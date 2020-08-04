ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 257 тысяч человек

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5 810 человек. Общее число летальных исходов превысило 686 тысяч.

Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 9,6 млн, в Европе насчитываются 3,3 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 2,1 млн.

