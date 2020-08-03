ВОЗ продолжит изучать происхождение коронавируса в Китае
Эпидемиологические исследования вскоре стартуют в городе Ухань для выявления предполагаемого источника инфекции во время ранних случаев нового коронавируса. Соответствующее соглашение выработано в ходе работы в Китае передовой группы экспертов Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Первая группа завершила работу в КНР. По словам Гебрейесуса, полученные ей результаты станут основой для дальнейших исследований, которые призваны установить происхождение коронавируса, который приводит к заболеванию людей COVID-19. В новую группу исследователей будут включены эксперты из Китая и других стран, передает ТАСС.
Гендиректор ВОЗ также напомнил, что сейчас в мире идёт работа над выработкой вакцины от коронавируса. Ряд из них уже проходят третий этап клинических испытаний. Гебрейесус выразил надежду, что в результате будет получено несколько субстанций, которые смогут предотвратить заражение людей в дальнейшем. Вместе с тем, глава ВОЗ подчеркнул , что панацеи пока нет и, возможно, она никогда и не появится.
Между тем, учёные установили, что предок коронавируса появился еще 70 лет назад. Об этом сообщает издание Nature Microbiology. Как отмечает Ura.ru, переносчиком этого возбудителя были летучие мыши, которые, предположительно, могли стать источником заражения и в наше время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru