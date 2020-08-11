ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 216 тысяч человек
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 216 тысяч человек, увеличив общее число до 19,9 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 4 268 человек. Общее число летальных исходов превысило 732 тысяч.
Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 10,6 млн, в Европе насчитываются 3,6 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 2,6 млн.
Добавим, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Производство вакцины будет вестись на заводе АФК "Система" в Зеленограде. Объем выпуска, по данным золдинга, составит около 1,5 млн доз вакцин в год.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru