ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 216 тысяч человек

В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 216 тысяч человек, увеличив общее число до 19,9 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

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Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 4 268 человек. Общее число летальных исходов превысило 732 тысяч.

Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 10,6 млн, в Европе насчитываются 3,6 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 2,6 млн.

Добавим, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Производство вакцины будет вестись на заводе АФК "Система" в Зеленограде. Объем выпуска, по данным золдинга, составит около 1,5 млн доз вакцин в год.

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ФОТО: pixabay.com
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