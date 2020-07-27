ВОЗ: За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 254 тысячи

В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 254 тысяч человек, увеличив общее число до 16,11 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5490 человек. Общее число летальных исходов превысило 646,6 тысяч.

Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 8,6 млн, в Европе насчитываются 3,2 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 1,7 млн.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за последние шесть недель число заразившихся COVID-19 во всем мире удвоилось, что говорит об усилении коронавируса.

