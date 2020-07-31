ВОЗ: За сутки число заражений коронавирусом в мире выросло на 254 тысячи

В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 254 тысяч человек, увеличив общее число до 16,8 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5999 человек. Общее число летальных исходов превысило 662 тысяч.

Ранее в ВОЗ объяснили новые вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран Европы и северного полушария. Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, они являются следствием того, что молодые люди снизили бдительность в летний период.

