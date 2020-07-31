ВОЗ: За сутки число заражений коронавирусом в мире выросло на 254 тысячи
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 254 тысяч человек, увеличив общее число до 16,8 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5999 человек. Общее число летальных исходов превысило 662 тысяч.
Ранее в ВОЗ объяснили новые вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран Европы и северного полушария. Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, они являются следствием того, что молодые люди снизили бдительность в летний период.
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Заразились
834 тыс.+5 509 / сут.
Умерли
13 802+129 / сут.
Выздоровели
630 тыс.+9 322 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru