ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 870 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 149,21 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 14,8 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 3,14 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Юго-Восточной Азии (более 396 тыс.), Северной и Южной Америки (более 206 тыс. случаев) Европы (более 195 тыс.).

