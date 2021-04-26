ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 794 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 146,84 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 12,4 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 3,1 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Юго-Восточной Азии (более 366 тыс.), Северной и Южной Америки (более 201 тыс. случаев) Европы (более 134 тыс.).

