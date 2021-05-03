ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 721 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 721 тысячу. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений с начала пандемии превысило 152,53 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11,7 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 3,19 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Юго-Восточной Азии (более 385 тыс.), Северной и Южной Америки (более 182 тыс. случаев) Европы (более 88 тыс.).
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