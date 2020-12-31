ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 692 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 692 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 81,47 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано 13,9 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 1,79 млн человек.

Ранее в четверг стало известно, в Великобритании за сутки выявлено более 55 тысячи случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным с начала пандемии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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