ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 677 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 677 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 157,97 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 3,28 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Юго-Восточной Азии (более 385 тыс.), Северной и Южной Америки (более 167 тыс. случаев) Европы (более 65 тыс.).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru