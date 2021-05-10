ВОЗ: Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышли на плато
Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тысячах умерших», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Вместе с тем глава ВОЗ отметил, что в юго-восточной Азии, в том числе в Индии, число заражений COVID-19 и смертей от этого заболевания растет.
Гебрейесус призвал лидеров стран использовать все возможные инструменты для снижения распространения и инфекции. Глава ВОЗ подчеркнул, что необходимо усилить возможности для предотвращения распространения вируса, «чтобы подготовиться к распространению разновидностей, против которых бессильны вакцины».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru