ВОЗ: Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышли на плато

Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тысячах умерших», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Вместе с тем глава ВОЗ отметил, что в юго-восточной Азии, в том числе в Индии, число заражений COVID-19 и смертей от этого заболевания растет.

Гебрейесус призвал лидеров стран использовать все возможные инструменты для снижения распространения и инфекции. Глава ВОЗ подчеркнул, что необходимо усилить возможности для предотвращения распространения вируса, «чтобы подготовиться к распространению разновидностей, против которых бессильны вакцины».

