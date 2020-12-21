ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 575 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 575 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

В ВОЗ сравнили мутации коронавируса в Великобритании и ЮАР

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 75,7 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано более 9 тысяч смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 1,69 млн человек.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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