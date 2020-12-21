ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 575 тыс.

Авиасообщение между Россией и Великобританией приостанавливается с нуля часов 22 декабря Б.Джонсон: новый штамм может быть на 70% более заразен Онищенко: обнаруженная в Великобритании мутация не представляет большей угрозы для иммунитета, чем «классический» COVID Иммунолог: закрытие границ ни к чему