ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 575 тыс.
21 декабря 202022:35
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 575 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 75,7 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано более 9 тысяч смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 1,69 млн человек.
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Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
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21 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru