ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 546 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 163,86 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11,3 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 3,39 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Юго-Восточной Азии (более 288 тыс.), Северной и Южной Америки (более 124 тыс. случаев) и Европы (более 78 тыс.).

Сутками ранее было выявлено на 31 тысячу меньше заражений коронавирусом.

