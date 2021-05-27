ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 539 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 539 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 168 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11,6 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 3,49 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Юго-Восточной Азии (более 231 тыс.), Северной и Южной Америки (более 180 тыс. случаев) и Европы (более 68 тыс.).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru