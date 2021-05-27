Меркель: 13 млн граждан ФРГ прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Около 13 млн жителей Германии, 15,7% населения, прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам совещания с главами регионов страны.

«35 млн немцев — это 41,5% населения — сделали как минимум одну прививку, и 13 млн — 15,7% — уже полностью привиты», — цитирует Меркель ТАСС.

По словам канцлера, в стране сокращается число новых заражений COVID-19 и пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

«Мы подчеркиваем приверженность нашему обещанию до конца лета предложить сделать прививку каждому жителю», — добавила Меркель.

Кроме того, канцлер сообщила, что власти страны рассчитывают на скорейшее одобрение в Евросоюзе вакцины от коронавируса для детей старше 12 лет. Планируется, что прививки этой группе населения начнут делать после 7 июня.

Прививочная кампания стартовала в Германии в декабре. Для вакцинации используются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Первыми прививку получали пожилые, врачи, медработники, сотрудники социальной сферы. После 7 июня власти отменят правило очередности при вакцинации.

