Меркель: 13 млн граждан ФРГ прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Около 13 млн жителей Германии, 15,7% населения, прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам совещания с главами регионов страны.
«35 млн немцев — это 41,5% населения — сделали как минимум одну прививку, и 13 млн — 15,7% — уже полностью привиты», — цитирует Меркель ТАСС.
По словам канцлера, в стране сокращается число новых заражений COVID-19 и пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.
«Мы подчеркиваем приверженность нашему обещанию до конца лета предложить сделать прививку каждому жителю», — добавила Меркель.
Кроме того, канцлер сообщила, что власти страны рассчитывают на скорейшее одобрение в Евросоюзе вакцины от коронавируса для детей старше 12 лет. Планируется, что прививки этой группе населения начнут делать после 7 июня.
Прививочная кампания стартовала в Германии в декабре. Для вакцинации используются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Первыми прививку получали пожилые, врачи, медработники, сотрудники социальной сферы. После 7 июня власти отменят правило очередности при вакцинации.
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