ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 347 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 347 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 113,82 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 7,2 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,52 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Северной и Южной Америки (более 169 тыс.)
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru