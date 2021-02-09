ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 304 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 304 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 106,12 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 8 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 2,32 млн человек.
ВОЗ представляет статистику, основанную на информации, передаваемой властями стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru