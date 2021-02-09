ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 304 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 304 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

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Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 106,12 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 8 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 2,32 млн человек.

ВОЗ представляет статистику, основанную на информации, передаваемой властями стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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