ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 304 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 106,12 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 8 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 2,32 млн человек.

ВОЗ представляет статистику, основанную на информации, передаваемой властями стран.

