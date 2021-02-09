Instagram и Facebook объявили «войну» фейкам о COVID-19

Instagram и Facebook расширили список дезинформации о коронавирусе и вакцинах от него, которые будут удаляться со страниц пользователей соцсетей, сообщается в блоге компании.

Представители соцсетей отметили, что приняли соответствующее решение после консультаций с ведущими организациями здравоохранения. К недостоверной и подлежащей удалению информации Facebook и Instagram отнесли сообщения о неэффективности вакцин от COVID-19, информацию о синтезе коронавируса в лаборатории, сведения об опасности вакцинации и использования профилактических препаратов, а также информацию об их токсичности.