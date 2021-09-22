ВОЗ: За неделю коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек

Наибольшее число заражений за неделю, по данным ВОЗ, было выявлено в США (свыше 1 млн), далее Индия и Великобритания (более 200 тысяч). В США также зарегистрировано наибольшее число смертей за неделю (12 896), далее идет РФ (5 469), Бразилия (3 727), Мексика (3 689) и Иран (2 967).

Ранее в начале сентября эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила о выходе мира на плато по заболеваемости от COVID-19.