ВОЗ: За неделю коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек
За минувшую неделю в мире коронавирусной инфекцией заразились более 3,6 миллионов человек, число летальных исходов составило почти 60 тысяч. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув, что число новых случаев заражения за семь дней выросло на 9% по сравнению с прошлой неделей, смертность - на 8%.
Наибольшее число заражений за неделю, по данным ВОЗ, было выявлено в США (свыше 1 млн), далее Индия и Великобритания (более 200 тысяч). В США также зарегистрировано наибольшее число смертей за неделю (12 896), далее идет РФ (5 469), Бразилия (3 727), Мексика (3 689) и Иран (2 967).
Ранее в начале сентября эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила о выходе мира на плато по заболеваемости от COVID-19.
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7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru