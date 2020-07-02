Лукашенко объявил о победе над коронавирусом

После «окончательной победы» над коронавирусом Лукашенко намерен встретиться с теми врачами, которые сейчас ещё продолжают работать с заразившимися COVID-19.

Лукашенко принципиально не стал вводить в стране жёсткие карантинные меры и закрывать границы, несмотря на рекомендации ВОЗ. Кроме того, он решил провести Парад Победы в Минске 9 мая, хотя в России торжественные массовые мероприятия по этому случаю отложили.

На данный момент в Белоруссии выявлено 62,4 тысячи случая COVID-19. Вылечились уже 47, 5 тысячи пациентов.

