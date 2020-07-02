Лукашенко объявил о победе над коронавирусом
Власти Белоруссии не снижают градус борьбы с коронавирусной инфекцией, но уже сейчас можно сказать, что система здравоохранения выстояла и COVID-19 «мы победили». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передаёт RT со ссылкой на белорусские СМИ.
После «окончательной победы» над коронавирусом Лукашенко намерен встретиться с теми врачами, которые сейчас ещё продолжают работать с заразившимися COVID-19.
Лукашенко принципиально не стал вводить в стране жёсткие карантинные меры и закрывать границы, несмотря на рекомендации ВОЗ. Кроме того, он решил провести Парад Победы в Минске 9 мая, хотя в России торжественные массовые мероприятия по этому случаю отложили.
На данный момент в Белоруссии выявлено 62,4 тысячи случая COVID-19. Вылечились уже 47, 5 тысячи пациентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- Серебренников заявил, что у него нет денег на выплату присужденного ему штрафа
- России предрекли проведение следующих выборов в течение двух дней
- Милонов сравнил Черногорию с Иудой из-за легализации однополых браков
- Кремль назвал голосование по Конституции триумфальным
- Сенатор Калашников: Умные люди в Кремле откажутся от досрочных выборов в Думу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru