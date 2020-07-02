Лукашенко объявил о победе над коронавирусом

Власти Белоруссии не снижают градус борьбы с коронавирусной инфекцией, но уже сейчас можно сказать, что система здравоохранения выстояла и COVID-19 «мы победили». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передаёт RT со ссылкой на белорусские СМИ.

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После «окончательной победы» над коронавирусом Лукашенко намерен встретиться с теми врачами, которые сейчас ещё продолжают работать с заразившимися COVID-19.

Лукашенко принципиально не стал вводить в стране жёсткие карантинные меры и закрывать границы, несмотря на рекомендации ВОЗ. Кроме того, он решил провести Парад Победы в Минске 9 мая, хотя в России торжественные массовые мероприятия по этому случаю отложили.

На данный момент в Белоруссии выявлено 62,4 тысячи случая COVID-19. Вылечились уже 47, 5 тысячи пациентов.

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Фото: belta.by
ТЕГИ:КоронавирусБелоруссияАлександр Лукашенко
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