ВОЗ: «японский» вариант коронавируса пока не сделал инфекцию более агрессивной

Новый вариант COVID-19, который был выявлен в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса.

«Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты», - сказал он. Гендиректор отметил, что это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций.

10 января японские специалисты зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.