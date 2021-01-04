Власти Японии запланировали вакцинацию населения до 20 февраля
4 января 202108:36
Руководство Японии рассчитывает приступить к вакцинации населения до 20 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга.
Он отметил, что вакцинация начнется с пожилых людей и медицинских работников и подчеркнул, что сам тоже сделает прививку.
Как сообщает RT, ранее премьер-министр Японии записал новогоднее обращение, в котором заявил, что страна занимает лидирующие позиции в формировании мирового порядка после коронавирусной эпохи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru