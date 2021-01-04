Власти Японии запланировали вакцинацию населения до 20 февраля

Руководство Японии рассчитывает приступить к вакцинации населения до 20 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга.

Он отметил, что вакцинация начнется с пожилых людей и медицинских работников и подчеркнул, что сам тоже сделает прививку.

Как сообщает RT, ранее премьер-министр Японии записал новогоднее обращение, в котором заявил, что страна занимает лидирующие позиции в формировании мирового порядка после коронавирусной эпохи.

