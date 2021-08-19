ВОЗ: в Западной Африке зафиксирован исторический максимум смертей от COVID-19

Глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти заявила, что за последние четыре недели в странах Западной Африки зафиксировано наибольшее число умерших из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

По её словам, рост составил 193% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, количество летальных случаев увеличилось с 348 до 1 018.

Она добавила, что ситуация в регионе осложняется тем, что в Кот-д’Ивуаре и Гвинее выявлены больные с лихорадкой Эбола и лихорадкой Марбург, соответственно, а в ряде государств растёт число больных холерой.

«Борьба с одновременными вспышками различных болезней требует особых усилий от всей системы здравоохранения», - подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее ВОЗ объявила о создании новой рабочей группы с консультативными функциями, которая займётся изучением происхождения новых вирусов, в том числе SARS-CoV-2.

