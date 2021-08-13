ВОЗ создаст новую группу, чтобы выяснить происхождение COVID-19

Всемирная организация здравоохранения создает новую рабочую группу с консультативными функциями, чтобы заняться изучением новых вирусов, в том числе SARS-CoV-2, следует из заявления организации.

В Китае пояснили происхождение коронавируса

«ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению [происхождения] SARS-CoV-2, а также других миссий, изучающих происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола», — говорится в сообщении ВОЗ.

Как напомнили в организации, в отчете о первой фазе исследований происхождения COVID-19 говорилось, что научных данных пока недостаточно для опровержения какой-либо гипотезы.

Как сообщил эксперт ВОЗ, версия заражения коронавирусом «нулевого пациента» в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае не исключена

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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