ВОЗ создаст новую группу, чтобы выяснить происхождение COVID-19

«ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению [происхождения] SARS-CoV-2, а также других миссий, изучающих происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола», — говорится в сообщении ВОЗ.

Как напомнили в организации, в отчете о первой фазе исследований происхождения COVID-19 говорилось, что научных данных пока недостаточно для опровержения какой-либо гипотезы.

Как сообщил эксперт ВОЗ, версия заражения коронавирусом «нулевого пациента» в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае не исключена

