ВОЗ: В мире за сутки обнаружено более 118 тыс. случаев заражения коронавирусом
Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 118 тысяч. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС.
Таким образом, по данным организации, общее число заражений в мире превысило 7,94 млн.
Число умерших от последствий заражения коронавирусом за сутки составило более 3 тысяч, увеличив общее количество летальных исходов до 434 796.
Ранее в ВОЗ заявили, что новая вспышка коронавируса в китайском Пекине вызывает у организации сильную обеспокоенность. По этому поводу китайский ученый Ян Чжаньцю выразил мнение, что выявленный коронавирус на оптовом рынке в столице Китая, может быть более заразным, чем обнаруженный в конце прошлого года в Ухане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru