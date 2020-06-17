ВОЗ: В мире за сутки обнаружено более 118 тыс. случаев заражения коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 118 тысяч. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС.

Таким образом, по данным организации, общее число заражений в мире превысило 7,94 млн.

Число умерших от последствий заражения коронавирусом за сутки составило более 3 тысяч, увеличив общее количество летальных исходов до 434 796.

Ранее в ВОЗ заявили, что новая вспышка коронавируса в китайском Пекине вызывает у организации сильную обеспокоенность. По этому поводу китайский ученый Ян Чжаньцю выразил мнение, что выявленный коронавирус на оптовом рынке в столице Китая, может быть более заразным, чем обнаруженный в конце прошлого года в Ухане.

