ВОЗ: В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 5,7 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире количество заражений новой коронавирусной инфекцией превысило 5,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в целом зафиксировано более 357 тысяч летальных исходов в разных странах.

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире прирост по заражениям составил 107 740 человек, умерли 4354 пациента, пишут "Невские новости".

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года. Ранее в пятницу стало известно, что власти США приняли решение прекратить все связи с организацией из-за ее отказа идти на ультиматум.



