ВОЗ: В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 5,7 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире количество заражений новой коронавирусной инфекцией превысило 5,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в целом зафиксировано более 357 тысяч летальных исходов в разных странах.
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире прирост по заражениям составил 107 740 человек, умерли 4354 пациента, пишут "Невские новости".
ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года. Ранее в пятницу стало известно, что власти США приняли решение прекратить все связи с организацией из-за ее отказа идти на ультиматум.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru