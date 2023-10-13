Роспотребнадзор: 1,5 млн человек заразились ВИЧ в России за последние 40 лет

В России за последние 40 лет ВИЧ-инфекцией заразились более 1,5 млн человек, заявил глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сообщает «МК».

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По его словам, число инфицированных продолжает расти, что наносит экономический ущерб стране.

«В прошлом году расходы превысили 250 млрд рублей», - отметил эксперт.

Он также добавил, что за все время распространения инфекции в России от ВИЧ погибло более 450 тысяч россиян.

Ранее в Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для ВИЧ-инфицированных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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