Роспотребнадзор: 1,5 млн человек заразились ВИЧ в России за последние 40 лет

По его словам, число инфицированных продолжает расти, что наносит экономический ущерб стране.

«В прошлом году расходы превысили 250 млрд рублей», - отметил эксперт.

Он также добавил, что за все время распространения инфекции в России от ВИЧ погибло более 450 тысяч россиян.

Ранее в Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для ВИЧ-инфицированных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

