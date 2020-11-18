ВОЗ: В Европе снижается заболеваемость, но растет смертность

ВОЗ передает, что во время прошедшей недели впервые за три месяца снизилась скорость распространения вируса, но также несколько стран достигли антирекорда по смертности от последствий заражения COVID-19. Об этом заявили Минздравы Швеции, Италии, Швейцарии.

Также во многих странах обнаружена нехватка мест в отделениях интенсивной терапии. В итальянских клиниках находятся около 33 тысяч заболевших. По данным агентства, не хватает медработников, имеющих достаточно опыта и навыков для работы в реанимации.

Также увеличение числа заболевших ощущается в Венгрии и Португалии. Власти этих стран из-за роста заболеваемости продлили в государствах режим ЧС. Глава Минздрава Португалии Марта Темиду рассказала, что вторая волна пандемии COVID-19 причиняет "серьезное беспокойство", поэтому принятое ранее решение о прекращении режима ЧС 23 ноября пришлось отменить.

