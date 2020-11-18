ВОЗ: В Европе снижается заболеваемость, но растет смертность
В ряде европейских стран отмечается уменьшение числа новых случаев COVID-19, но при этом увеличивается количество смертельных исходов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ передает, что во время прошедшей недели впервые за три месяца снизилась скорость распространения вируса, но также несколько стран достигли антирекорда по смертности от последствий заражения COVID-19. Об этом заявили Минздравы Швеции, Италии, Швейцарии.
Также во многих странах обнаружена нехватка мест в отделениях интенсивной терапии. В итальянских клиниках находятся около 33 тысяч заболевших. По данным агентства, не хватает медработников, имеющих достаточно опыта и навыков для работы в реанимации.
Также увеличение числа заболевших ощущается в Венгрии и Португалии. Власти этих стран из-за роста заболеваемости продлили в государствах режим ЧС. Глава Минздрава Португалии Марта Темиду рассказала, что вторая волна пандемии COVID-19 причиняет "серьезное беспокойство", поэтому принятое ранее решение о прекращении режима ЧС 23 ноября пришлось отменить.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Деталь российского модуля МКС улетела при выходе космонавтов в открытый космос
- Правительство РФ рекомендовало экс-министра Дитриха на пост главы ГТЛК
- Кабмин рекомендовал назначить Полубояринова главой «Аэрофлота»
- В Коммунарке устранили последствия разгерметизации кислородной линии
- ФСБ отказалась возбудить уголовное дело по инциденту с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru