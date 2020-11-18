Все норки с коронавирусом уничтожены на фермах в Дании

Все заражённые коронавирусом норки на звероводческих фермах в Дании уничтожены. Информация об этом появилась в Twitter датского Управления ветеринарии и пищевых продуктов.

Сообщается, что новая инфекция была обнаружена на 284 норковых фермах, ещё 25 хозяйств находятся под наблюдением управления.

Ранее правительство Дании приняло решение уничтожить около 15 млн норок на фермах страны из-за опасности передачи коронавирусной инфекции от животных человеку. Однако власти могли потребовать уничтожения животных лишь в случаях выявления коронавируса в каком-либо отдельном хозяйстве или расположения фермы в эпидемически опасной зоне. Датскому кабмину придётся принимать особый закон, регулирующий возможность массового уничтожения животных.

Коронавирусная инфекция распространилась на 1 139 датских норковых фермах. По данным властей, мутировавшим вирусом заразились более 200 сотрудников в шести хозяйствах.

